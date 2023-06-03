Во Владимирской области из-за грозы без света осталось более 10 тысяч человек

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, по состоянию на 19.00 электроснабжение отсутствовало в 91 населенном пункте региона, входящих в состав шести районов. В общей сложности без света оставался 10241 человек, из которых 1046 человек - дети.

Уже в 19.30 подачу электроэнергии восстановили в 44 деревнях и селах четырех районов с населением в 3155 человек, включая 489 детей.

Сейчас в наиболее пострадавшие районе оперштаб направил бригады электриков с тех территорий, где ситуация уже под контролем. В работах по восстановлению электрроснабжения участвуют 48 бригад, в состав которых входят 96 специалистов на 48 машинах.

При необходимости число этих бригад увеличат до 97 в составе 336 специалистов и 163 единиц техники.

Кроме того, в распоряжении электриков имеется 22 резервных источника питания мощностью более 2,3 мегаватт.

Работы по ремонту линий электропередач продолжаются.