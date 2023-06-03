Во Владимирской области прогнозируют ночные заморозки

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 4 июня ожидается небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах пройдет гроза. Температура воздуха будет колебаться в пределах значений от +2 до +7 градусов по Цельсию, однако местами по области столбики термометров могут опуститься до отметок от 0 до -2 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду.

Днем существенных осадков не ожидается, ветер подует с запада, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Температура воздуха установится от +13 до +18 градусов.

В ночь на 5 июня температура ожидается от +3 до +8 градусов, однако местами также возможны заморозки. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, возможен небольшой, местами умеренный дождь с грозой в отдельных районах. При грозе порывы ветра могут доходить до 15 метров в секунду.

Днем 5 июня температура поднимется до значений от +16 до +21 градуса, скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду, также возможны дожди с грозами.