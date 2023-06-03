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НовостиПроисшествия3 июня 2023 14:48

Во Владимирской области стихия повредила автомобили, деревья и электросети

К счастью, серьезных ЧП из-за непогоды не случилось
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, по состоянию на 17.30 после прошедших гроз со шквальными ветрами на территории региона зафиксирован ряд происшествий.

В частности, местами нарушено электроснабжение, упавшими деревьями повреждено четыре автомобиля, также стихия повалила деревья. В Судогодском районе на трассе «Владимир — Муром — Арзамас» опиловкой упавших стволов занимались подразделения спасателей, в то время как силами МЧС опиловку рухнувшего на дорогу дерева производили в Камешковском районе, куда выезжала пожарно-спасательная часть Пенкино.

Всего на борьбе с последствиями непогоды были задействованы 16 сотрудников МЧС и восемь единиц различной техники. К счастью, никто из людей во время разгула стихии не погиб и не пострадал. Электроснабжение восстанавливается силами электриков.