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НовостиПроисшествия3 июня 2023 13:54

Часть трассы «Владимир-Муром-Арзамас» завалило упавшими из-за ветра деревьями

Ведутся работы по очистке дороги
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Владимирские водители через соцсети сообщают о том, что после ураганного ветра, пронесшегося по части региона, автодорога «Владимир — Муром — Арзамас» оказалась частично завалена деревьями.

По словам автолюбителей, это касается участка в районе деревень Красная Горка и Сойма в Судогодском районе. На месте работают сотрудники экстренных служб, которые убирают упавшие стволы и ветки, движение на участке затруднено.

Информация уточняется, водителям следует быть внимательнее и осторожнее.

Напомним - днем 3 июня ГУ МЧС России по Владимирской области со ссылкой на сведения Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о грозе с дождем и усилением ветра в течение субботы.