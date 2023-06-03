Мэрия Владимира проиграла кассационный суд по парковке на улице Спасской

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Арбитражный суд Волго-Вятского округа 1 июня в порядке кассации (когда ранее принятое решение уже вступило в законную силу) пересмотрел спорное дело о парковке на улице Спасской. Иск ранее в Арбитражный суд Владимирской области подавал городской прокурор, потребовавший признать притворной сделку, которую власти города заключили с ООО «Паркинг» еще в 2020 году.

Суть сделки заключалась в том, что фирме передавался в аренду гараж-стоянка на улице Спасской, причем документы были составлены так, что юридически арендовались лишь асфальтовая площадка, бордюры и оградительные столбики, а не земельный участок. Срок аренды истекает в 2025 году, и фактически площадка в центре города превратилась в платную автостоянку и до сих пор работает, включая выходные дни, что не нравится владимирцам.

Первая инстанция признала сделку притворной, так как без использования земельных участков пользоваться гаражом-стоянкой невозможно. Однако мэрия и «Паркинг» обжаловали это решение в Первом арбитражном апелляционном суде, который оставил решение в силе.

Тогда власти города уже в порядке кассации обратились в Волго-Вятский Арбитражный суд, но и он признал решение первой инстанции законным. Теперь у мэрии осталась возможность оспорить судебный акт только в Судебной коллегии Верховного Суда России в течение двух месяцев. Будет ли это сделано — покажет время.