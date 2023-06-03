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НовостиПроисшествия3 июня 2023 11:31

Во Владимирском экономико-технологическом колледже провели учебную эвакуацию

Тренировка состоялась накануне под контролем пожарных
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, началась тренировка с сигнала тревоги, после чего все находившиеся в помещении люди покинули здание через эвакуационные выходы, а ответственный сотрудник проверил, чтобы внутри никого не осталось.

Затем прибывшие пожарные приступили к тушению условного пожара, в то время как студентов и сотрудников колледжа собрали на спортивной площадке. Всего был эвакуирован 61 человек, на что потребовалось чуть больше двух минут. По итогам учений сотрудникам ВТЭК пожарные поставили оценку «хорошо».