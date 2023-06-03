Вязниковскую управляющую компанию суд обязал отремонтировать поврежденный дом

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения жилищного законодательства надзорным ведомством Вязниковского района было установлено, что в деревне Октябрьская в многоквартирном доме №6 по улице Молодежная по всему периметру повреждены отмостки, из стен выпадают кирпичи, имеются трещины и повреждения на межэтажных перекрытиях и кирпичной кладке, а также отсутствуют окна на лестнице.

По результатам проверки прокуратура направила в Вязниковский городской суд исковое заявление, потребовав от управляющей организации ООО «Вязниковский управдом», в чьем ведении находится это здание, провести текущий ремонт.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.