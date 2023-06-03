В Киржаче прокуратура требует построить тротуары на дамбе озера Крутое

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Киржачского района провело проверку по обращению местного жителя, который пожаловался на отсутствие тротуара вдоль дороги по улице Серегина.

Проверкой установлено, что на всем протяжении дамбы озера Крутое, за исключением участка сооружений водосброса, тротуаров нет, что создает угрозу ДТП с участием пешеходов.

По результатам проверки надзорное ведомство обратилось в Киржачский районный суд, потребовав обязать администрацию эти тротуары построить.

Суд удовлетворил иск, исполнение решения находится на прокурорском контроле.