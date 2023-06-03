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НовостиОбщество3 июня 2023 6:07

Во Владимире вводится запрет парковки у гостиницы на улице Растопчина

В самое ближайшее время там установят запрещающие знаки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает администрация города Владимира, в целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности на улице Растопчина вводится запрет остановки напротив дома №1 «д». По этому адресу располагается гостиница «Князь Владимир».

Фактически, речь идет о небольшом участке, который находится прямо перед оградой отеля на дублере улицы Растопчина.

В скором времени здесь установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» по обеим сторонам проезжей части. Водителям следует быть внимательнее.