Во Владимире вводится запрет парковки у гостиницы на улице Растопчина

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает администрация города Владимира, в целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности на улице Растопчина вводится запрет остановки напротив дома №1 «д». По этому адресу располагается гостиница «Князь Владимир».

Фактически, речь идет о небольшом участке, который находится прямо перед оградой отеля на дублере улицы Растопчина.

В скором времени здесь установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» по обеим сторонам проезжей части. Водителям следует быть внимательнее.