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НовостиПроисшествия3 июня 2023 5:19

На Южном обходе Владимира на трассе М-7 потушили загоревшийся грейдер

Происшествие случилось около четырех часов дня 2 июня
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 16.03 диспетчеры пожарной охраны получили сообщение о горящем грейдере на 176 километре федеральной трассы И-7 на Южном обходе Владимира.

На место возгорания прибыли 11 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их прибытия грейдер горел открытым пламенем. Вскоре его потушили, выгоревшая площадь составила 10 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.