В Гусь-Хрустальном районе силами МЧС деблокированы двое пострадавших в ДТП

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» у деревни Побойки.

По предварительным данным, произошло столкновение двух машин.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, бригады «скорой помощи» и подразделение ГУ МЧС России по Владимирской области, которому пришлось деблокировать из разбитых машин двух пострадавших.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие 17 сотрудников экстренных служб на шести машинах, включая семь сотрудников МЧС на двух автомобилях.

Информация уточняется.