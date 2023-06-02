Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июня 2023 14:06

В Гусь-Хрустальном районе силами МЧС деблокированы двое пострадавших в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось в первом часу дня 2 июня
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло на федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо» у деревни Побойки.

По предварительным данным, произошло столкновение двух машин.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, бригады «скорой помощи» и подразделение ГУ МЧС России по Владимирской области, которому пришлось деблокировать из разбитых машин двух пострадавших.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие 17 сотрудников экстренных служб на шести машинах, включая семь сотрудников МЧС на двух автомобилях.

Информация уточняется.