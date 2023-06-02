Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2023 13:42

В Ковровском районе деревьями и сорняками заросли два участка сельхозземли

Это было обнаружено в ходе проведенного Россельхознадзором обследования
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, специалисты ведомства провели проверку в Клязьминском сельском поселении Ковровского района, где обследовали два участка земли сельскохозяйственного назначения.

Инспекторы установили, что оба участка местами заросли ивой и березой выше трех метров, а также другими деревьями и кустарником. Кроме того, на месте обнаружился сухостой сорняков.

По данным фактам владельцам земли было объявлено о недопустимости нарушения закона.