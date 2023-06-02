В Лакинске по требованию прокуратуры снесли 21 самовольно построенный сарай

. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Собинского района провело проверку по обращению местного жителя, который пожаловался на сараи, что стояли неподалеку от дома №1 по улице Заречная.

В ходе проверки установлено, что на месте располагался 21 сарай, построенный в былые годы самовольно. Большая часть этих построек уже не использовалась и пришла в аварийное состояние, что угрожало безопасности людей.

Администрация города еще в 2020 году приняла решение снести эти строения до 1 мая 2021 года, но так и не воплотила эти планы в жизнь.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Собинский городской суд, потребовав обязать администрацию Лакинска снести эти постройки и вывезти образовавшийся вследствие этого мусор.

В настоящее время решение суда исполнено: сараи снесены, а их остатки полностью вывезены.