Во Владимирской области в прошлом году вшей обнаружили у 197 человек

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Педикулез является самым распространенным заболеванием независимо от уровня экономического развития страны. Вопреки распространенному мнению, что педикулез - участь лиц без определенного места жительства, это заболевание с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого.

Динамика заболеваемости педикулезом в России за последнее десятилетие имеет тенденцию к снижению.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в 2022 году на территории Владимирской области зарегистрировано 197 случаев педикулеза, в том числе 160 - у детей ( в 2021 - 307 случаев, в том числе 233 у детей, в 2020 году – 405 случаев, из которых 325 – у детей). В январе-мае этого года зарегистрировано 99 случаев педикулеза, в том числе среди детей в возрасте до 17 лет – 88 случаев.

Опасность педикулеза связана с тем, что вши очень быстро размножаются. Рост их численности и количества укусов могут стать причиной гнойничковых поражений кожи, вторичной бактериальной инфекции, аллергических реакций.