Владимирская область получила больше 15 миллионов рублей на замену лифтов

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Правление публично-правовой компании «Фонд развития территорий» одобрило заявку Владимирской области на получение финансовой поддержки на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах.

Фонд предоставит нашему региону 15,25 миллиона рублей в качестве возмещения расходов областного бюджета, произведенных в 2022 году на замену лифтов. Полученные средства также будут направлены на замену лифтового оборудования.

В прошлом году городу Владимиру была предоставлена субсидия из областного бюджета в размере 34,8 млн рублей на замену 23 лифтов в 11 многоквартирных домах. Общая стоимость комплектующих и работ составила 66,3 млн рублей. Все дома, которым предназначались средства субсидии, формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах.