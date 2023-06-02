В Вязниковском районе продавца магазина уличили в выносе товаров

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Вязниковского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летней местной жительницы.

По версии следствия, женщина работала продавцом-кассиром в одном из магазинов Вязников. Будучи материально ответственным сотрудником, она вынесла из помещения вверенные ей товары на сумму более 13 тысяч рублей. Причем факт выноса зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сама женщина на время следствия была отпущена под подписку о невыезде. Вину она признала и весь ущерб возместила. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Вязниковский городской суд, куда оно направлено с утвержденным обвинительным заключением.