На конкурс по благоустройству поселка Муромцево поступило 18 заявок

фото с сайта регионального Правительства

Завершился прием заявок на молодежный конкурс на лучший архитектурный проект благоустройства поселка Муромцево.. Его цель – облагородить историческую часть населенного пункта в Судогодском районе, где находится уникальная усадьба Храповицкого.

«Важно, чтобы сложившаяся система взаимодействия музея-заповедника, лесотехнического техникума, жилого фонда и объектов торговли двигалась в сторону туристической привлекательности и появления новых инфраструктурных объектов», – отметил губернатор Александр Авдеев.

На конкурс поступило 18 проектов от студентов владимирских вузов и колледжей, обучающихся архитектуре и дизайну, а также от молодых специалистов. Жюри рассмотрит их работы до 15 июня. Лучшие проекты будут претворены в жизнь.

Одни участники конкурса, основываясь на архивных данных и современных архитектурных тенденциях, предлагают вдохнуть новую жизнь в исторический центр Муромцево. Проекты других авторов предусматривают создание зоны тихого отдыха с оригинальным освещением, фонтанами из природного камня, декоративными клумбами, аллеей и ротондами. Предлагается также установить въездные арки в лесопарковую зону замка Храповицкого и в жилой квартал поселка.