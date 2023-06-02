В Александрове будут судить мужчину, который заставил сына избить битой подростка

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Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Александровского района. Он обвиняется в "умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия" и "вовлечении несовершеннолетнего родителем в совершение преступления".

Следствием установлено, что 22 апреля около 18 часов мужчина, узнав что между его ребенком и 15-летним подростком произошел конфликт, приехал на стадион «Рубин», расположенный в поселке Балакирево, дал сыну биту и заставил в присутствии других детей несколько раз ударить обидчика. Подросток получил ушибы и ссадины.

Органами предварительного следствия обвиняемый был задержан, в отношении него Александровским городским судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено прокурором в Александровский городской суд.