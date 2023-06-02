Во владимирских библиотеках впервые пройдет «Ночь географии»

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской областной научной библиотеке «Ночь географии» будет проходить 2 июня с 18 до 21 часа. Участники мероприятия смогут познакомиться с результатами современных исследований и последними достижениями в области географии и смежных отраслей, погрузиться в мир самобытной культуры проживающих в России народов.

В программе «Ночи географии» – игровой маршрут «Как наш земляк Лазарев открыл Антарктиду», рассказ председателя Союза краеведов Владимирской области Андрея Тихонова и преподавателя Владимира Котлецова «О путешествии в Карачаево-Черкесскую Республику», а Сергей Асташев и Сергей Гусев поделятся впечатлениями о путешествии «Поход к Новой Земле». Вход на все площадки акции – бесплатный, наличие читательского билета не обязательно.

В областной библиотеке для детей и молодежи на проспекте Строителей, 23 в 18 часов писатель и краевед Николай Скулов и фотограф и видеограф Владимир Никонов расскажут гостям о своей экспедиции в Мещеру. В фонде библиотеки есть много книг о расположенном на территории в том числе нашей области нацпарке. Одна из них – «Заповедными тропами Мещеры», ее написал Николай Скулов. Он стал проводником в экспедиции по тем самым заповедным тропам. Гостям библиотеки покажут фильм, снятый в экспедиции.