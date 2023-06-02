В Селивановском районе женщина из-за обиды зарезала своего сожителя

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Селивановский районный суд вынес приговор местной жительнице, обвинявшейся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровье, повлекшего смерть потерпевшего.

Судом установлено, что 7 декабря в деревне Губино женщина и ее сожитель пили спиртное в ее квартире. В какой-то момент между ними случилась ссора, после которой дама взяла нож, подошла к лежавшему на диване мужчине и не менее двух раз ударила в живот.

Испугавшись того, что сделала, женщина сама вызвала «скорую помощь» и попыталась остановить кровь одеялом. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь пострадавшего и он скончался 16 декабря от воспаления брюшины и нагноения забрюшинного пространства.

Женщина вину признала, раскаялась и активно помогала следствию.

С учетом всех обстоятельств, суд признал ее виновной и приговорил к 5 годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.