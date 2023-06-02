Во Владимире врача осудили за получение взятки и подделку печати

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, весной 2022 года заведующий отделения одной из городских больниц изготовил за деньги медицинские документы, содержащие сведения о состоянии здоровья пациента.

При этом врач использовал поддельную печать медицинского учреждения.

Однако до конца оформить заключение о состоянии здоровья не успел, так как был задержан оперативными сотрудниками полиции.

С учетом всех обстоятельств суд признал доктора виновным и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года со штрафом в размере 210 тысяч рублей.

Также ему на 2 года 6 месяцев запрещено занимать руководящие должности в государственных медицинских учреждениях.

Приговор в законную силу не вступил.