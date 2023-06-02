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НовостиОбщество2 июня 2023 5:13

В Заксобрании рассказали о работе по поддержке семьи, материнства и детства

Сейчас особый акцент сделан в поддержку семей членов СВО
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото ЗСВО

Фото ЗСВО

Каждый третий рубль расходной части регионального бюджета направляется в социальную сферу. Председатель ЗС Владимир Киселев подчеркнул, что забота о детях была и остается приоритетной для всех ветвей власти.

«Буквально за полгода мы дважды законодательно расширили количество льготополучателей среди многодетных семей, где старший ребенок имеет особенности в развитии или поступил после школы на очное отделение в университет. Льготы за такими семьями сохраняются до достижения старшим ребенком 23-х лет вместо 18-ти», – напомнил Владимир Киселев.

В марте депутаты приняли закон в поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Федеральная норма закрепляет за ними право получения жилья от государства, но Заксобрание предоставило возможность получить сертификат на единовременную денежную выплату и добавить эти средства к своим накоплениям или ипотечной сумме для приобретения уже более комфортабельного жилья.

Недавно Заксобрание приняло ряд законов в поддержку не только участников СВО, но и, конечно, их семей.