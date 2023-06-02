Во Владимире на площади Победы не будут устанавливать стелу «Трудовой доблести»

Визуализация с сайта администрации города Владимира

Во Владимире идет первый этап благоустройства площади Победы. За 12,8 миллиона рублей там заменят плиточное покрытие, устроят газоны и тротуары. Ремонт должны завершить до 1 июля.

Изначально благоустройство предполагало устройство фонтанов и клумб в сквере перед зданием Владимирского областного суда. В центре должна была располагаться стела «Владимир — город трудовой доблести», но областная столица не получила это звание.

Как сообщают наши коллеги с Зебра-ТВ со ссылкой на мэрию сейчас речи об установке стелы не идет. Для начала нужно получить звание, а потому думать, куда установить стелу.