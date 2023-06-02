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НовостиПроисшествия2 июня 2023 4:37

В Гусь-Хрустальном сгорело бюро ритуальных услуг

Информация о погибших и пострадавших не поступала
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

1 июня в 18.32 поступило сообщение о пожаре в бюро ритуальных услуг в Гусь-Хрустальном, ул. Севастопольская, д 10. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

По прибытии подразделений горела кровля здания. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Сотрудниками МЧС сформировано 4 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. По предварительной информации площадь пожара 1500 кв.м. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Полностью пожар был ликвидирован 2 июня в 7.20. К ликвидации пожара привлекались 20 единиц техники, 66 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.