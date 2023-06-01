В Собинском районе водителя большегруза осудят за смертельное ДТП

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Собинского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту нарушения водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, днем 17 января 2022 года водитель грузовой машины с полуприцепом ехал по трассе М-7 «Волга» со стороны Владимира в сторону Москвы.

Большегруз двигался по правой полосе, и перед ним остановилась легковушка. Желая уйти от удара, дальнобойщик попытался перестроиться влево, но фуру занесло и ударило сперва об разделительный барьер, а потом правая часть грузовика буквально снесла стоявшую легковушку и отправила ее в отбойник на краю проезжей части.

К сожалению, водитель легкового автомобиля погиб, а его пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытую тупую травму грудной клетки с переломами ребер и повреждением легкого и другие травмы.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Собинский городской суд.