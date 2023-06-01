Во Владимирской области опубликовали список пляжей, где можно купаться

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

К началу купального сезона ГУ МЧС России по Владимирской области опубликовало список официальных мест отдыха на водных объектах. Данные пляжи прошли освидетельствование в Центре ГИМС и соответствуют всем требованиям безопасности: на них имеется необходимое оборудование, дно проверено водолазами, организовано ежедневное дежурство спасателей.

Во Владимире разрешили купаться лишь в двух местах: на Семязинском пруду и озере Глубокое в Загородном парке. Самое большое количество разрешенных пляжей оказалось в Вязниковском районе (6). Также много мест для купания в Камешковском (4) и Меленковском (5) районах. Открытие пляжа на реке Мстёрка в посёлке Мстера Вязниковского района состоится 15 июля. В настоящее время там проходит реконструкция пляжа.

Полный список разрешенных для купания водоемов можно увидеть на сайте МЧС.