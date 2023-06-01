Еще 23 добровольца из Владимирской области отправились служить по контракту

Фото Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает о том, что еще 23 жителя 33 региона отправились на службу по контракту.

Добровольцев на площади перед ДК Молодежи провожали родные, молодежь, волонтеры, представители военного комиссариата Владимирской области и областного Правительства. Напутственные слова бойцам приехали сказать также главы администраций Петушинского района Александр Курбатов, Муромского района Николай Муравьев, Селивановского района Сергей Лебедев.

Министр региональной безопасности Сергей Полузин пожелал добровольцам честно нести службу в рядах Вооруженных сил, быть внимательными и осторожными: «Наши владимирские ребята отлично воюют в зоне боевых действий, на хорошем счету у командиров, уверен, и вы с честью продолжите их дело».