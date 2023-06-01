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НовостиПроисшествия1 июня 2023 12:21

В Александровском районе убийца закопал тело женщины на дачном участке

Труп обнаружили более чем через год после совершенного преступления
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 1 июня Владимирский областной суд пересмотрел в апелляционном порядке уголовное дело по факту убийства женщины, совершенного в августе 2018 года в деревне Легково Александровского района.

Судом установлено, что в ту августовскую ночь мужчина и женщина находились на дачном участке, и во время словесного конфликта мужчина задушил подругу подушкой, а затем закопал тело на данном участке. Труп обнаружили лишь в декабре 2019 года.

Подсудимый вину не признал, заявил, что подушку на лице жертвы не удерживал и силы к ней не применял. Александровским городским судом 29 декабря 2022 года мужчина был приговорен к 8 годам колонии строгого режима, но он обжаловал приговор.

Тем не менее, вторая инстанция оставила его без изменения.