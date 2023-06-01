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НовостиСпорт1 июня 2023 11:25

Владимирские спортсмены завоевали "золото" на международном турнире по пауэрлифтингу

В Беларуси собрались более 100 сильнейших спортсменов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Министерства спорта Владимирской области

фото Министерства спорта Владимирской области

В Минске состоялись международные соревнования по пауэрлифтингу, собравшие более 100 сильнейших спортсменов России и Беларуси. Они соревновались в троеборье и троеборье классическом.

В составе сборной России владимирские спортсмены, показали следующие результаты: золото среди юниоров в весовой категории до 57 кг у мастера спорта России Майи Филимоновой, второе место у мастера спорта России Елизаветы Печенкиной.

Золото среди женщин в весовой категории до 57 кг у заслуженного мастера спорта России Инны Филимоновой. Второе место заняла Майя Филимонова и третье место у Елизаветы Печенкиной. Золото среди женщин в весовой категории до 84 кг завоевала заслуженный мастер спорта России Светлана Дедюля. Золото и серебро у Анны Артюхиной (категория 63 кг).

Сборная России, в составе которой выступали владимирские спортсменки, заняла первое место!