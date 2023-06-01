В Суздальском районе обнаружены четыре нелегальных свалки бытовых отходов

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в мае текущего года инспекторы отдела государственного земельного надзора выезжали с проверкой в Суздальский район, где обследовали пять участков земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 85 гектаров.

В ходе обследования специалисты обнаружили, что два участка заросли сорняками и кустарником. Кроме того, было обнаружено четыре свалки мусорных отходов на общей площади 242 квадратных метра. Причем ранее владельцам этих земель уже объявляли предостережения.

Так как данные факты образуют состав административного правонарушения, и указывают на то, что хозяева земли за состоянием владений не следят, Россельхознадзор направил материалы проверок в прокуратуру.