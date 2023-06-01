Во Владимире женщина-инвалид не могла получить ортопедическую обувь

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки по обращению местной жительницы, которая пришла на прием к первому заместителю областного прокурора Андрею Жугину, было установлено, что женщине в рамках программы реабилитации врачи рекомендовали ряд технических средств, включая ортопедическую обувь.

Вместе с тем, отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Владимирской области вовремя ей эту обувь не выдали, и компенсацию тоже не произвели.

По данным фактам руководству отделения фонда было внесено представление, после чего женщину-инвалида обеспечили необходимым средством реабилитации, а также выплатили компенсацию за обувь, которую она была вынуждена купить за свой счет.