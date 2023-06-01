Во Владимире терапевт незаконно выдавал сертификаты о прививках от covid-19

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель городского прокурора Владимира утвердил обвинительное заключение по обвинению врача-терапевта поликлиники №1 в получении взяток за незаконные действия.

По версии следствия, с 1 июля 2021 по 3 февраля 2022 года он неоднократно получал вознаграждения от жителей Владимира в суммах от 5 до 30 тысяч рублей за выдачу электронных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, хотя фактически вакцинация не проводилась.

Сам доктор вину признал. Уголовное дело в скором времени начнет рассматривать Ленинский районный суд Владимира.