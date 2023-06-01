Во Владимире депутаты отменили несколько муниципальных должностей

фото с сайта мэрии

31 мая состоялось заседание Совета народных депутатов. Одним из вопросов стало внесение изменений об установлении должностей муниципальной службы во Владимире.

Оказалось, что администрация города планомерно вносит изменения в НПА. Проект решения от 2008 года подлежит корректировке. Уходит наименование таких должностей, как заведующий отделом, а также упоминание о всех должностях в избирательную комиссию. Депутаты поддержали внесение изменений единогласно.

Кроме того, от должности досрочно освободили аудитора контрольно-счетной палаты города Владимира. Причиной стало состояние здоровья и возраст аудитора.