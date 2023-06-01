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НовостиПроисшествия1 июня 2023 8:23

В Гороховецком районе молодой человек похитил 48 плиток шоколада

Сладости ему удалось продать
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дознаватели полиции Гороховецкого района завершили расследование уголовного дела по факту кражи. Обвиняемым по делу проходит ранее судимый 26-летний житель соседнего региона.

По версии следствия, в минувшем феврале парень пришел в сетевой магазин и стащил оттуда 48 плиток шоколада. Он просто сложил их в рюкзак и ушел.

Оперативники вычислили подозреваемого и установили его местонахождение. После задержания парень сознался в краже и объяснил, что шоколад продал, а деньги потратил. Ущерб составил 4000 рублей, его он возместил в ходе следствия.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд, куда оно поступило в утвержденным обвинительным заключением.