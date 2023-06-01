Во Владимирской области сокращается количество неиспользованных сельскохозяйственных земель

фото владимирского филиала Россельхозцентра

Специалисты владимирского филиала Россельхозцентра приступили к обследованию неиспользуемых земель для ввода в сельскохозяйственный оборот. Уже отработаны заявки от двух хозяйств в Юрьев-Польском районе и от одного хозяйства в Вязниковском районе. На очереди – обследование 5000 га в Александровском районе и 130 га – в Кольчугинском.

Сейчас в регионе используется около 300 тысяч гектаров земли, еще 257,3 тысячи га находятся в запустении, из них пригодно для вовлечения в оборот 86 тысяч гектаров. Больше всего неиспользуемых земель в Александровском, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском и Судогодском районах.

Губернатор поставил задачу в 2023 году ввести в оборот 30 тысяч га неиспользуемых сельхозземель, это втрое больше показателей прошлого года. Развитие земледелия в области стимулируют, возмещая до 50% затрат на проведение культуртехнических работ.

Специалисты Россельхозцентра по заявкам сельхозтоваропроизводителей, которые оформили в собственность или арендовали неиспользуемые поля, выезжают на обследования, составляют проектно-сметную документацию по борьбе с сорняками и по всем работам. Этот документ хозяйства прилагают при подаче заявки на субсидию.

– Работы проходят в два этапа: это обследование до всех мероприятий и обследование после, когда почва уже подготовлена для сева, – рассказывает руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова. – Специально для этих целей закуплены машина и квадрокоптер.