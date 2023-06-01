Во Владимире судебный пристав помог полицейским задержать предполагаемого преступника

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудница отделения судебных приставов Ленинского района города Владимира помогла задержать предполагаемого нарушителя закона.

В отношении 34-летнего местного жителя было возбуждено исполнительное производство по взысканию алиментов в адрес несовершеннолетней дочери. По решению суда мужчина, являющийся самозанятым, был обязан выплачивать 1/4 от ежемесячного дохода на содержание ребенка. Девочка после развода родителей осталась жить с матерью, а отец алиментов не платил, накопив долг около 300 тысяч рублей. Мужчина скрывался от сотрудников службы и на связь не выходил. Судебный пристав вынес постановление об исполнительном розыске.

Судебным приставам удалось установить местонахождение должника и побудить его начать выплачивать задолженность, а также текущие алименты.

Одновременно с этим мужчину разыскивали полицейские. Он обвинялся в фиктивной регистрации граждан. Задержать мужчину помог судебный пристав-исполнитель, когда должник был вызван на прием. Задержанного передали прибывшим сотрудникам отдела полиции.