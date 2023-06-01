Во Владимирской области на М-12 грузовик столкнулся с дорожной техникой, погиб дорожный рабочий

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано во Владимире"

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, авария на платной автодороге М-12 произошла около 14.45 на 198 километре трассы.

По предварительным данным ГИБДД, 43-летний водитель «КамАЗа», ехавший в сторону Москвы, столкнулся с работавшей на одном из участков дорожной техникой. В результате удара водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован. Также в больницу увезли 29-летнего пешехода. 33-летний дорожный рабочий пострадал в аварии сильнее всего - от полученных травм он скончался на месте ДТП.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.