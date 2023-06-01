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НовостиПроисшествия1 июня 2023 6:29

В Вязниковском районе в ДТП один человек погиб и четверо пострадали

Авария случилась рано утром 1 июня на 275 километре федеральной трассы М-7
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в 05.20 неподалеку от деревни Симонцево столкнулись попутные легковая машина «Киа» и большегруз, следовавшие в сторону Нижнего Новгорода.

На место выезжали сотрудники ГИБДД, бригада «скорой помощи» и подразделение ГУ МЧС России по Владимирской области, которому пришлось проводить деблокировку пострадавших.

На месте работали девять сотрудников экстренных служб на трех спецмашинах.

В полиции уточнили, что водитель легковушки скончался на месте происшествия, а четверо его пассажиров были госпитализированы с различными травмами.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.