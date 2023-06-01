Во Владимирской области 27 тысяч семей получают единое пособие

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Как сообщил управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Владимирской области Антон Курбаков, в регионе продолжаются ежемесячные выплаты пособий на первого, третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет, а также пособие для беременных женщин.

В общей сложности единое пособие во Владимирской области получают 27 тысяч семей на 46300 детей, также его получают почти 1400 беременных женщин.

При назначении учитываются занятость родителей и их доходы, которые должны быть ниже регионального прожиточного минимума на человека.