Во Владимирской области в 2022 году родилось 8787 детей

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным данным на 1 января 2023 года во Владимирской области из 1 миллиона 325,5 тысяч человек - 201,1 тысяча дети до 14 лет. При этом мальчиков больше, чем девочек в среднем на полторы тысячи человек.

За последние пять лет в 33 регионе снизилась рождаемость: в 2022 году на свет появились 8787 детей, тогда как еще в 2018 году новорожденных было 12693. Показатель рождаемости в области составляет 6,6 человека на 1000 населения, сообщает Владимирстат.

Средний возраст женщины, родившей ребенка - 28,9 года. Ежегодно этот возраст ненамного, но увеличивается: еще в 2018 году он составлял 28,6 года. При этом по данным прошлого года жительницы сельских территорий пришли к материнству чуть раньше (в 28,1 года), чем горожанки (в 29 лет).

В 2022 году самый популярный возраст для рождения детей - 30-34 года и 25-29 лет – мамами в этом возрасте стали 2567 и 2334 представительницы прекрасного пола соответственно. Семь девушек стали мамами до 14 лет, а в возрасте 55 лет и старше этот статус приобрела только одна женщина.

На 8733 родов (включая мертворожденных детей) пришлось 87 случаев многоплодной беременности (с двойнями).