"Кванториум" приглашает владимирцев на день открытых дверей

фото со страницы "Кванториума"

1 июня детский технопарк "Кванториум" приглашает на день открытых дверей.

Владимирцы смогут познакомиться с профессией промышленного дизайнера и изготовить памятный сувенир, поучаствовать в "гонке роботов", познакомиться с беспилотными летательными аппаратами, а также получить начальные навыки управления квадрокоптером и аэрофотосъемки.

Дети узнают, как создать трехмерную модель милого и стилизованного лоу-полли кактуса, узнают основы VR-программирования и моделирование виртуальных миров.

Кроме того, пройдут открытые уроки в промдизайнквантуме, в биоквантуме, в промробоквантуме, по направлению прототипирование.

Экскурсии пройдут с 11 до 14.30. Адрес технопарка во Владимире: ул. Каманина, д. 30/18.