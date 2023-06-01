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НовостиОбщество1 июня 2023 5:27

"Кванториум" приглашает владимирцев на день открытых дверей

Мероприятия будут проходить в течение всего дня
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы "Кванториума"

фото со страницы "Кванториума"

1 июня детский технопарк "Кванториум" приглашает на день открытых дверей.

Владимирцы смогут познакомиться с профессией промышленного дизайнера и изготовить памятный сувенир, поучаствовать в "гонке роботов", познакомиться с беспилотными летательными аппаратами, а также получить начальные навыки управления квадрокоптером и аэрофотосъемки.

Дети узнают, как создать трехмерную модель милого и стилизованного лоу-полли кактуса, узнают основы VR-программирования и моделирование виртуальных миров.

Кроме того, пройдут открытые уроки в промдизайнквантуме, в биоквантуме, в промробоквантуме, по направлению прототипирование.

Экскурсии пройдут с 11 до 14.30. Адрес технопарка во Владимире: ул. Каманина, д. 30/18.