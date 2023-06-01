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НовостиОбщество1 июня 2023 5:06

Мстерский художественный музей получил новое оборудование

Витрины оснащены антибликовым стеклом и УФ-фильтром
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта регионального Правительства

фото с сайта регионального Правительства

Мстерский художественный музей получил государственную поддержку в техническом дооснащении в рамках национального проекта «Культура», сообщает Министерство культуры Владимирской области.

На федеральные средства приобретено специальное оборудование. Новые выставочные витрины для экспонирования произведений древнерусской живописи позволяют создать оптимальные условия для их сохранности. Оборудование для показа с верхним светодиодным освещением оснащено безопасным антибликовым стеклом и УФ-фильтром. Максимальная прозрачность витрины позволяет создать воздушный дизайн, который практически не отвлекает внимание от экспонатов.

Современные витрины в зале выставки «Искусство и религия» дают возможность посетителям ближе познакомиться с древнерусским искусством XVIII – начала XX веков, уникальными иконами из коллекции Мстерского художественного музея.