Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 4:55

1 июня во Владимирской области устроят праздник для детей из семей участников СВО

Во Владимире приглашены 50 ребят
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграма Любови Кукушкиной

фото из телеграма Любови Кукушкиной

В Международный день защиты детей во Владимирской области запланированы детские праздники, организованные при участии Госфонда «Защитники Отечества», сообщила министр социальной защиты региона Любовь Кукушкина.

Во Владимирском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних пройдет программа «Первый шаг - детям». Приглашены 50 детей участников СВО. Запланированы акции «Письмо на фронт», «Портрет защитника», «Привет с фронта», творческие мастер-классы, спортивные развлечения.

В городских округах и муниципальных районах области также будут организованы интерактивные игровые площадки, патриотические флешмобы, творческие мастер-классы. На них пригласят детей из семей участников СВО.

Кроме того, праздничные мероприятия запланированы сегодня во всех парках и других учреждениях.