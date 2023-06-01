1 июня во Владимирской области устроят праздник для детей из семей участников СВО

фото из телеграма Любови Кукушкиной

В Международный день защиты детей во Владимирской области запланированы детские праздники, организованные при участии Госфонда «Защитники Отечества», сообщила министр социальной защиты региона Любовь Кукушкина.

Во Владимирском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних пройдет программа «Первый шаг - детям». Приглашены 50 детей участников СВО. Запланированы акции «Письмо на фронт», «Портрет защитника», «Привет с фронта», творческие мастер-классы, спортивные развлечения.

В городских округах и муниципальных районах области также будут организованы интерактивные игровые площадки, патриотические флешмобы, творческие мастер-классы. На них пригласят детей из семей участников СВО.

Кроме того, праздничные мероприятия запланированы сегодня во всех парках и других учреждениях.