В Вязниках местный житель стал фиктивным директором фирмы

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Вязниковского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконное использование документов для создания юридического лица».

Обвиняемым по делу проходит 37-летний местный житель, который в 2021 году передал свой паспорт неким гражданам для фиктивного оформления фирмы. При этом мужчина достоверно знал, что директором будет числиться только на бумаге.

По версии следствия, в итоге данные были внесены налоговой службой в реестр юрлиц с присвоением индивидуального налогового номера. Сам мужчина вину признал и объяснил, что за передачу паспорта ему обещали денежную награду.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Вязниковский городской суд, куда оно передано с утвержденным обвинительным заключением.