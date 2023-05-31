Еще 9 новых машин с интенсивной терапией передали в больницы Владимирской области

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Правительство Владимирской области сообщает, что ещё 9 машин, оснащённых медицинским оборудованием по классу «В» (интенсивная терапия), поступили в ведение станций скорой помощи и больниц 33 региона.

4 автомобиля «ГАЗель» и 5 УАЗов «Профи» распределены региональным министерством здравоохранения в зависимости от потребностей лечебных учреждений. «ГАЗели» получили Ковровская городская станция скорой медицинской помощи, Судогодская центральная районная больница, Суздальская и Собинская районные больницы. УАЗы предназначены для Вязниковской станции скорой медицинской помощи, Станции скорой медицинской помощи г. Гусь-Хрустальный, Кольчугинской центральной районной больницы, Александровской и Петушинской районных больниц.

В частности машина скорой поступила в Суздаль, который с 3 мая обслуживает станция скорой медицинской помощи областного центра. Сейчас в Суздале постоянно дежурят две бригады (по два медицинских работника в каждой), теперь таких бригад будет три. Помимо новой кареты скорой помощи Суздальская районная больница получила свой первый мобильный флюорограф, который будет выезжать в отдалённые населённые пункты для проведения профосмотров и диспансеризации.