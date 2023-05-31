Строительство ДК в Ковровском районе обернулось уголовным делом

Ковровская городская прокуратура установила, что работы в ДК поселка Новый проводит компания «Строительное управление № 1». Цена контракта превысила 37 миллионов рублей, срок окончания работ установлен до 30 декабря 2022 года.

В ноябре-декабре прошлого года акты выполненных работ подписаны сторонами, что послужило основанием для перечисления денежных средств подрядчику.

Как сообщает областная прокуратура, в действительности предусмотренные контрактом работы в полном объеме не выполнены: своевременно не завершены работы по озеленению территории, не произведена закупка и установка части оборудования, уложен линолеум не предусмотренной договорными условиями марки. Общая сумма неисполненных обязательств превысила 450 тысяч рублей.

Кроме того, подписание акта выполненных работ фактически повлекло причинение ущерба бюджету в размере недополученных денежных средств, рассчитанных в виде пени за каждый день просрочки контракта.

Материалы проверки направлены прокурором в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следственным отделом по городу Коврову СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье "служебный подлог".