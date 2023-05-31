В Гусь-Хрустальном во время пожара в поликлинике эвакуировали 102 человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сигнал о пожаре в поликлинике №1 города Гусь-Хрустальный поступила диспетчерам пожарной охраны в 13.16.

На место прибыли 29 сотрудников МЧС на девяти пожарных машинах. В тот момент на втором этаже здания наблюдалось задымление. Выяснилось, что гореть начало в кабинете терапевта. Пожарные локализовали пламя, не дав ему разойтись, и потушили его на площади 12 квадратных метра. Сгорела часть внутренней отделки. К счастью, никто из людей не пострадал, но из здания были эвакуированы 102 человека.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.