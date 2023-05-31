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НовостиПроисшествия31 мая 2023 10:52

В Камешковском районе в ДТП с легковой машиной один человек погиб

Авария случилась на федеральной трассе М-7 «Волга»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области

Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, на 225 километре автодороги М-7 около 6.00 легковой автомобиль «Фольксваген» вылетел в кювет и перевернулся. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС, бригада «скорой помощи» и подразделение аварийно-спасательного формирования РОССОЮЗСПАСа Владимирской области.

В РОССОЮЗСПАСе уточнили, что спасатели отключели у автомобиля аккумулятор и извлекли пострадавшего. На носилках его перенесли в машину «скорой помощи», которая доставила его в ЦГБ Коврова.

К сожалению, второй человек погиб. По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.