В Камешковском районе в ДТП с легковой машиной один человек погиб

Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, на 225 километре автодороги М-7 около 6.00 легковой автомобиль «Фольксваген» вылетел в кювет и перевернулся. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС, бригада «скорой помощи» и подразделение аварийно-спасательного формирования РОССОЮЗСПАСа Владимирской области.

В РОССОЮЗСПАСе уточнили, что спасатели отключели у автомобиля аккумулятор и извлекли пострадавшего. На носилках его перенесли в машину «скорой помощи», которая доставила его в ЦГБ Коврова.

К сожалению, второй человек погиб. По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.