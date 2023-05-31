На строительство школы в микрорайоне Сновицы-Веризино выделили 453 миллиона рублей

фото с сайта мэрии

31 мая прошло заседание горсовета, на котором было рассмотрено несколько бюджетных вопросов. В их числе - выделение средств на строительство школы в микрорайоне Сновицы-Веризино.

Область выделила городу почти 453 миллиона рублей (В 2023 году - 198,9 миллиона, в 2024 году - 254 миллиона). Доля софинансирования городского бюджета составит в общей сложности за 2 года почти 32 миллиона рублей (в 2023 году - 11,2 миллиона, в 2024 году - 20,6 миллиона).

Напомним, школа будет трехэтажной. Судя по проекту, в здании будут учебные кабинеты, зрительный зал на 360 мест, комната психологической разгрузки, библиотека, мастерские и бассейн со спортзалом. Также учащиеся смогут ходить на занятия в студии рисунка, живописи, музыки и пения. Объект будут строить по проекту школьного комплекса в микрорайоне Коммунар.

Школу планируют построить до сентября 2024 года.