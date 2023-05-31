Жители Владимирской области выбирают аэростат для фестиваля воздухоплавания в Суздале

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Губернатор Владимирской области в преддверии фестиваля воздухоплавания, который должен пройти в июне в Суздале предложил жителям 33 региона выбрать дизайн аэростата, который будет представлять наш край.

"Каждое лето в Суздале проходит фестиваль воздухоплавания. В небо взмывают аэростаты с названиями разных городов. До сих пор Суздаля среди них не было. Хотим это исправить, сделать городу подарок к юбилею", написал Александр Авдеев в телеграм-канале.

К посту приложены фотографии трех дизайн-проектов возможного аэростата. Владимирцы могут выбрать понравившийся в телеграм-канале губернатора.

напомним, что фестиваль воздухоплавания проходит в июне каждого года. В этом году в воздух над Суздалем воздушные шары поднимутся в 21-й раз. При этом Суздаль примет фестиваль шестой год подряд. Мероприятие проходит на специальной поляне аэростатов рядом с улицей Шмидта.